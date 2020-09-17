新股專輯：去年5月成立！傳京東健康來港上市月內遞表
2020年09月17日 20:19
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已於6月「回家」的京東集團(09618)，擬分拆業務在香港上市。據外媒報道，京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請，計劃集資最少10億美元(約78億港元)。京東對此不予置評。
報道引述知情人士表示，京東健康的集資規模及上市時間表仍可能有變化。早前有報道指，京東健康已委任美銀、海通及瑞銀為上市負責投行。
京東於去年5月成立「京東健康」，培育醫療企業獨角獸，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。
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