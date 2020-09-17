Wetland第3期首輪錄逾三千票　超購逾21倍

項目首張價單推出65伙，即供可享最多18%折扣，折實平均呎價12,968元，一房戶入場費413.3萬港元，最低呎價12,099元起。而首輪銷售單位分布價單第1至3號，折實售價由413.3萬至1,181.34萬元，整批單位價單市值超過10億元。

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