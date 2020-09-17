Wetland第3期首輪錄逾三千票 超購逾21倍
2020年09月17日 20:20
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新盤市場再掀入票熱潮。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，本周六(19日)正式開售133個單位，發展商剛已截止接受認購，核數仍在進行中，初步點算共錄逾3,000個登記，超額認購逾21.5倍。
項目首張價單推出65伙，即供可享最多18%折扣，折實平均呎價12,968元，一房戶入場費413.3萬港元，最低呎價12,099元起。而首輪銷售單位分布價單第1至3號，折實售價由413.3萬至1,181.34萬元，整批單位價單市值超過10億元。
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