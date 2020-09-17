嘉年華國際建議股本重組

鑒於近期市場波動及過往6個月股份按低於0.1港元的價格買賣及每手股份按低於2,000元的價格買賣，董事會建議實施股份合併，以符合上市規則的買賣規定。股份合併將減少現有已發行股份的總數。因此，預期股份合併將令股份的交易價格相應上調。

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