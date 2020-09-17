新盤UPDATES：新界項目最終錄逾3000張入票

兩大對撼新盤認購入票量持續上升，當中新界西北區項目已率先截止接受登記，最終錄得逾3,000張入票，而港島西樓盤暫錄逾680票，周五截止接受認購。

●Wetland第3期首輪錄逾三千張入票 超購逾21倍

項目首張價單推出65伙，即供可享最多18%折扣，折實平均呎價12,968元，一房戶入場費413.3萬元，最低呎價12,099元起。而首輪銷售單位分布價單第1至3號，折實售價由413.3萬至1,181.34萬元，整批單位價單市值超過10億元。

●藝里坊‧2號暫錄逾680票 周五截止登記

●恆大‧珺瓏灣兩期連沽15伙 特色戶呎售2.16萬破頂

屯門區新盤銷情價量兼備。區內恆大 ‧ 珺瓏灣第1及2期，單日暫錄15宗成交，其中第1期2A座22樓D室連天台特色戶，屬兩房間隔，客飯廳可享海景，實用面積383方呎，連310方呎天台，以售價830.4萬元售出，呎價約21,681元創項目新高紀錄。

而第2期亦錄得不少成交，當中5座22樓F室，實用面積227方呎，屬開放式海景戶，以約433.6萬元成交，實用呎價19,101元。其餘成交單位售價由427.8萬元至731.3萬元不等。項目至今累售約1,022伙。

●柏蔚山四房戶6686萬沽 呎價近4.5萬元

項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘1伙四房及極小量複式戶待售。項目開售至今累售605伙，佔可售單位逾99%，套現逾154億元。

●長沙灣海珀入場費536萬元 最快下周開售

新冠肺炎疫情放緩，全新樓盤部署推出市場。長沙灣海珀今日(17日)上載樓書，並同時公布首張價單，提供50個單位。當中包括38個開放式單位及12個兩房單位，扣除最高4%折扣後，入場開放式單位折實售價536.7萬港元起，項目折實平均呎價20,201元，明日(18日)開始接受認購登記，最快下周開售。

當中兩房單位折實售價由852萬元起，呎價17,975元起。至於最高售價單位為20樓A兩房單位，折實售價972.6萬元。項目關鍵日期為今年12月30日。示範單位由明日起開放。

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