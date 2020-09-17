新盤UPDATES：新界項目最終錄逾3000張入票
2020年09月17日 20:45
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兩大對撼新盤認購入票量持續上升，當中新界西北區項目已率先截止接受登記，最終錄得逾3,000張入票，而港島西樓盤暫錄逾680票，周五截止接受認購。
●Wetland第3期首輪錄逾三千張入票 超購逾21倍
新盤市場再掀入票熱潮。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期，本周六(9月19日)正式開售133個單位，發展商剛已截止接受認購，核數仍在進行中，初步點算共錄逾3,000個登記，超額認購逾21.5倍。
項目首張價單推出65伙，即供可享最多18%折扣，折實平均呎價12,968元，一房戶入場費413.3萬元，最低呎價12,099元起。而首輪銷售單位分布價單第1至3號，折實售價由413.3萬至1,181.34萬元，整批單位價單市值超過10億元。
●藝里坊‧2號暫錄逾680票 周五截止登記
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，截至今晚(9月17日)晚上八時，暫已累收逾680張入票，較本周六開售80伙超額認購逾7.5倍，當中佔20張為地產代理入票。
●恆大‧珺瓏灣兩期連沽15伙 特色戶呎售2.16萬破頂
屯門區新盤銷情價量兼備。區內恆大 ‧ 珺瓏灣第1及2期，單日暫錄15宗成交，其中第1期2A座22樓D室連天台特色戶，屬兩房間隔，客飯廳可享海景，實用面積383方呎，連310方呎天台，以售價830.4萬元售出，呎價約21,681元創項目新高紀錄。
而第2期亦錄得不少成交，當中5座22樓F室，實用面積227方呎，屬開放式海景戶，以約433.6萬元成交，實用呎價19,101元。其餘成交單位售價由427.8萬元至731.3萬元不等。項目至今累售約1,022伙。
●柏蔚山四房戶6686萬沽 呎價近4.5萬元
豪宅新盤大額交投暢旺。新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛再沽出高層四房大戶，單位為1座32樓A室，實用面積1,487方呎，成交價6,686.7萬元，呎價44,968元。
項目一房、兩房及三房戶已全數沽清，僅餘1伙四房及極小量複式戶待售。項目開售至今累售605伙，佔可售單位逾99%，套現逾154億元。
●長沙灣海珀入場費536萬元 最快下周開售
新冠肺炎疫情放緩，全新樓盤部署推出市場。長沙灣海珀今日(17日)上載樓書，並同時公布首張價單，提供50個單位。當中包括38個開放式單位及12個兩房單位，扣除最高4%折扣後，入場開放式單位折實售價536.7萬港元起，項目折實平均呎價20,201元，明日(18日)開始接受認購登記，最快下周開售。
該盤由市區重建局與德祥地產(00199)合作發展，首張價單單位面積由283至474方呎，價單售價由559萬至1,013.1萬元。
當中兩房單位折實售價由852萬元起，呎價17,975元起。至於最高售價單位為20樓A兩房單位，折實售價972.6萬元。項目關鍵日期為今年12月30日。示範單位由明日起開放。
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