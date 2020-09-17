樓價UPDATES：銀主盤成交增多　南豐廣場累減150萬沽

銀主盤成交增多，將軍澳南豐廣場同類套三房單位，累減150萬元後，以900萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔田灣畔低層D室，實用面積約560方呎，套三房間隔，原業主叫價約728萬元，減價至695萬元獲承接，實用呎價約12,411元，新買家為同區長線收租投資客，同類型單位一般可以每月約1.8萬至2萬元租出，租金回報逾3厘。

●堅尼地城泓都1座低層E室，實用面積約470方呎，兩房間隔，去年5月以1,080萬元放盤，直至近日以1,000萬元交吉沽出，減價80萬元或約7%，實用呎價約21,277元。

●鰂魚涌太古城9月至今錄得24宗成交，其中南海閣低層B室，實用面積587方呎，兩房間隔，望園景，以980萬元易手，實用呎價16,695元，新買家屬於用家。

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九龍區

●將軍澳南豐廣場9月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約14,488元，包括2座低層G室，實用面積781方呎，套三房間隔，享園景，以銀主盤形式放售，放盤時開價1,050萬元，最終以900萬元成交，累減約150萬元，實用呎價11,524元。

●將軍澳城中駅9座中層H室，實用面積約650方呎，套三房間隔，本月13號開始放售，業主原叫價1,080萬元，最終於日前以1,025萬元交吉易手，微減55萬元或5%，實用呎價約15,769元。

●荔枝角居屋清麗苑9月錄2宗租務成交，包括C座中層10室，兩房間隔，望山景，實用面積約388方呎，以約13,500元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,100元，以12,400元租出，實用呎租約32元，新租客為一家三口，睇樓3次後決定承租。

●奧運站海桃灣3座低層F室，兩房間隔，實用面積約482方呎，以約20,000元放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，減價2,000元或10%，以18,000元租出，實用呎租約37.3元，新租客為夫婦，睇樓兩次後決定承租。

●大角咀亮賢居高層E室，實用面積843方呎，套三房間隔及工人套房設計，叫價1,500萬元，最終願減100萬元，以1,400萬元易手，實用呎價16,607元。

●旺角SKYPARK頂層開放式單位，實用面積310方呎，吸引上車客承接，成交價約629萬元，實用呎價約20,290元，原業主於2016年6月以約538.5萬元購入，轉手帳面獲利90.5萬元，升值約17%。

●茶果嶺麗港城2座低層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內街景，放盤約一個月，原業主開價710萬元，經議價後減價40萬元或約5.3%，最終以670萬元沽出，實用呎價約12,959元，屋苑本月至今累錄9宗二手買賣，現時有約150個單位放售，叫價由730萬元起。

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新界區

●馬鞍山雅典居8座高層B室，實用面積874方呎，三房間隔，放盤兩個月，當時叫價1,300萬元，獲兩組客同時出價，其後以1,250萬元連車位沽出，減價50萬元，實用呎價14,302元。

●馬鞍山曉峯灣畔1座低層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，放盤一日內，議價後以680萬元易手，實用呎價14,108元。

●沙田帝堡城8座中層D室，實用面積547方呎，兩房一廳間隔，望市景，單位放盤兩個月，原叫價870萬元，累減22萬至848萬元成交，減幅2.5%，實用呎價15,503元。

●沙田第一城9月暫錄約15宗買賣，其中19座中層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，雙方議價後終以768萬元成交，實用呎價約17,029元，原業主於2015年4月以約580萬元購入，轉售帳面獲利約188萬元，物業升值約32.4%。

●元朗Grand YOHO兩日錄得兩宗三房單位成交，包括8座低層A室，實用面積713方呎，套三房間隔，叫價1,150萬元，議價後減30萬元，以1,120萬元沽出，實用呎價15,708元，新買家為外區換樓客，屋苑9月累錄4宗成交，當中三房單位佔2宗。

●天水圍居屋天祐苑C座高層2室，實用面積598方呎，日前獲區內首置綠表客，於未補價第二市場以362萬元購入自用，實用呎價6,054元。

●屯門公屋山景邨景美樓低層3室，實用面積287方呎，未補價第二市場放盤價108萬元，新近經上車客議價後，減至100萬元成交，實用呎價3,484元，原業主於2013年以13.06萬元未補地價買入，自住7年轉手帳面獲利86.94萬元，期內升值6.7倍。

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