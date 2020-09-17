【菅氏經濟學】黑田稱會與新政府合作　日央行勢延續寬鬆政策

日本央行周四(17日)維持貨幣政策不變後，行長黑田東彥表示，會適切地推進貨幣政策，並與新首相菅義偉領導的政府合作，追求2%通脹的目標沒有改變，意味前朝安倍晉三領導下主張的寬鬆幣策勢延續。

由安倍委任為日本央行行長的黑田，上任後推行大規模買債和負利率，令日圓兌主要貨幣下跌及日股上漲。

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