【菅氏經濟學】黑田稱會與新政府合作 日央行勢延續寬鬆政策
2020年09月17日 21:07
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
日本央行周四(17日)維持貨幣政策不變後，行長黑田東彥表示，會適切地推進貨幣政策，並與新首相菅義偉領導的政府合作，追求2%通脹的目標沒有改變，意味前朝安倍晉三領導下主張的寬鬆幣策勢延續。
由安倍委任為日本央行行長的黑田，上任後推行大規模買債和負利率，令日圓兌主要貨幣下跌及日股上漲。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！