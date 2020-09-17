Facebook旗下Oculus與Ray-Ban合作推智能眼鏡
2020年09月17日 21:09
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外媒報道，社交網絡Facebook行政總裁朱克伯格在Oculus Connect 6線上大會上宣布，將與眼鏡製造商EssilorLuxottica合作，預計在2021年推出第一款智能眼鏡，首款產品將以Ray-Ban品牌推出。
EssilorLuxottica為代工時尚品牌Oakley、Ray-Ban、Armani、Versace眼鏡的製造商。
Facebook表示，這項合作將結合臉書App及AR軟硬體技術，以及EssilorLuxottica的眼鏡設計及鏡片技術，以生產智慧型眼鏡，但關於產品的外觀、規格、軟體功能及價格及其他細節，都會在上市前陸續公布。
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