Facebook旗下Oculus與Ray-Ban合作推智能眼鏡

外媒報道，社交網絡Facebook行政總裁朱克伯格在Oculus Connect 6線上大會上宣布，將與眼鏡製造商EssilorLuxottica合作，預計在2021年推出第一款智能眼鏡，首款產品將以Ray-Ban品牌推出。

EssilorLuxottica為代工時尚品牌Oakley、Ray-Ban、Armani、Versace眼鏡的製造商。

Facebook表示，這項合作將結合臉書App及AR軟硬體技術，以及EssilorLuxottica的眼鏡設計及鏡片技術，以生產智慧型眼鏡，但關於產品的外觀、規格、軟體功能及價格及其他細節，都會在上市前陸續公布。

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