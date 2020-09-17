世界亂了！聯儲預期低息持續 市場卻為債息上揚作準備

美國聯儲局預料低息環境將維持一段時間，惟市場反應走向極端，全球股市非但沒有一哄而上，交易員更要為美國國債孳息率上升做好準備。

隨着經濟數據改善，市場對疫苗的研發樂觀，Trade Alert的數據顯示，iShares 20年以上美國國債ETF平均一個月看跌/看漲期權比率接近自年初以來的最高水平，反映出人們預期未來幾個月長期國債價格將下跌，債券孳息率與債券價格成反比關係。

EAB Investment Group宏觀和相關防禦策略師Arnim Holzer表示，美國復甦的步伐正在使一些資產配置者意識到是時候開始逐漸買入被低估的行業了。

聯儲局最新政策聲明可能會使曲線較短端的孳息率錨定在歷史低點附近，但年期較長的債券可能更容易受到通脹和經濟增長預期變化的影響。

在聯儲局發表聲明後，長期美債孳息率上升，事實上，美國30年期孳息率從3月的歷史最低點0.702%升至周三(16日)的1.4518%。

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