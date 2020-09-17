道指低開384點　Snowflake第2日掛牌插12%

美國聯儲局對經濟前景悲觀，加上有關疫苗開發進展的信息混亂，影響投資者情緒，美股周四(17日)早段顯著受壓，道指大幅低開384點，報27,647點，以科技股掛帥的納指挫254點，報10,795點。

重磅科技股沽壓大，蘋果公司(Apple Inc.)低開2.91%，報108.84美元，亞馬遜挫2.48%至3,001.88美元。此外，電動車生產商特斯拉(Tesla)瀉5.58%至416.26美元。

獲「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡認購的美國雲端軟件商Snowflake，周三(16日)首日掛牌上市，第一口價報245美元，全日收報253.93美元，較招股價120美元高出111.61%，市值暴增至704億美元，亦令巴郡一夜之間帳面勁賺超過8億美元。Snowflake股價周四早段報223.05美元，挫12.16%。

LGT Capital Partners認為，隨着經濟復甦及投資者過於審慎，相信股市仍將繼續向上。該行估計機構投資者手頭現金在五月時達2.85萬億美元紀錄，迄今只減少2,850億美元。

瑞信策略員認為現時科技股沒有泡沫，指納指目前市盈率為37倍，低於過去泡沫時介乎45至72倍，惟宜選擇性吸納，建議增持電訊設備股，因相對市盈率接近歷史低位，前景尤其強勁，

高盛報告指出，5大科企現時佔標指市值23%，投資者愈益尋找其他增長股，該行列舉21隻具增長潛力的股份，當中包括Intuitive Surgical、AutoDesk、Service Now、PayPal等。

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