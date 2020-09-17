【悲情樓市】豪宅爆煲！北角柏傲山貶14%照賣　先達舖輸五球

環球經濟波動，加上本港社會持續不穩，近期香港豪宅市場出現沽貨潮。北角柏傲山本月連錄兩宗銀主盤成交，其中一個4房單位剛以約4,000萬元售出，較3年前入貨價低約14%。而何文田皓畋亦錄投資者減磅個案。

世紀21北山嚴智贇稱，上述為柏傲山3座高層B室，實用面積1,186方呎，由銀主放售，終獲外區換樓客以市價承接，呎價約33,727元。據了解，原業主於2017年以4,678萬元一手購入，當時有回贈，是次轉手單位帳面貶值約678萬元。市場消息稱，物業曾作收租用途，期間曾承做多次樓按。

事實上，近日錄得多宗豪宅銀主盤成交，如上述同座一個低層單位，市傳曾由重磅內地業主持有，終淪為銀主盤，數日前以1,907萬元轉手。而南區貝沙灣6期一個同類型物業，早前都僅以1,771萬元售出，3年帳面升值不足5%。

豪宅業主都加入出貨行列。美聯鄭桂鈺表示，皓畋5座中層單位，實用面積532方呎，劈價至1,168萬元沽出，呎價約21,955元。原業主2017年時以約2,600萬元購入該盤兩個單位收租，另一個持有的6座高層戶，實用面積679方呎，現時亦以1,660萬元連租約放盤。她認為，政府撤辣可釋放市場購買力，刺激交投量上升。

為求出貨，部分買賣已出現損手情況。資料顯示，大坑光明臺1座中層單位，以1,000萬元登記售出。原業主持貨不足3年，帳面貶值近200萬元，料有機會要支付10%額外印花稅。

此外，超級豪宅港島洋房單位，近日交投增多，繼日前山頂倚巒「多按」盤以1.7億元沽出後。消息透露，大潭紅山半島一間D型雙號屋，近年有多次承按紀錄，以轉讓公司形式放售，去年叫價達2.7億元。市傳獲買家以2.1億元洽至尾聲，呎價約3.92萬元。若成交落實，做價挑戰項目新指標。

另外，長沙灣單幢物業ONE NEW YORK一房單位，減價後僅以460萬元售出，做價追平今年低位，單位三年多帳面僅升值約22萬元。

香港置業方文偉稱，ONE NEW YORK高層E室，實用面積242方呎，減價20萬元後，首置客無樓睇吓購入，呎價19,008元，低市價約4%。原業主一七年三月以438萬元購入，帳面僅升值約5%。扣除使費料近平手。資料顯示，同面積單位今年4月亦以460萬元登記售出，為該廈2018年4月後最低價。

藍籌屋苑細單位價格同時失守，茶果嶺麗港城數天內連錄低於「七球」買賣。利嘉閣萬達人表示，該單位為2座低層F室兩房戶，實用面積約517方呎，以710萬元放盤約一個月，其後減價40萬元，以670萬元沽出，呎價約12,959元。

鰂魚涌太古城再現千萬元以下成交。中原莊素娟指，南海閣低層B室園景戶，實用面積587方呎，以980萬元易手，呎價16,695元，新買家為用家。該屋苑本月暫錄24宗買賣。

另方面，舖位市場錄連環大幅蝕讓個案。資料顯示，旺角先達廣場1樓單號舖，以110萬元登記成交，原業主2012年以625萬元購入，現帳面損失約82.4%或515萬元。同層另一個單號舖位亦以150萬元登記易手，原業主2014年以682萬元買入，帳面損失約532萬元。

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