鑫苑服務獲4066個指定車位獨家銷售權

實際上，張勇亦實益擁有鑫苑地產控股已發行股份的26.9%。據上述車位獨家銷售合作協議，鑫苑服務向鑫苑置業集團分期支付2.06億元人民幣的可退還合作誠意金，作為有關成為該獨家銷售合作方及持有獨家銷售權的保證金。而該批車位位於鑫苑置業集團在內地各

城市開發並由鑫苑服務正在管理的住宅物業項目。

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