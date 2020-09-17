鑫苑服務獲4066個指定車位獨家銷售權
2020年09月17日 22:40
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鑫苑物業服務集團(01895)公布，與控股股東鑫苑地產控股(美股：XIN)於周四交易時段結束後訂立車位獨家銷售合作協議。據此，由鑫苑服務董事會主席及非執行董事張勇成立的鑫苑置業集團，同意指定鑫苑服務作為合作期限內總共4,066個指定車位的獨家銷售合作方，並授予鑫苑服務有關指定車位的獨家銷售權。
實際上，張勇亦實益擁有鑫苑地產控股已發行股份的26.9%。據上述車位獨家銷售合作協議，鑫苑服務向鑫苑置業集團分期支付2.06億元人民幣的可退還合作誠意金，作為有關成為該獨家銷售合作方及持有獨家銷售權的保證金。而該批車位位於鑫苑置業集團在內地各
城市開發並由鑫苑服務正在管理的住宅物業項目。
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