【減產聯盟內訌】沙特暗批阿聯酋作弊超產　紐約期油倒升近2%

主要產油國周四(17日)舉行視像會議，檢討產量配額及執行情況，沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲猛烈批評一些產量超標的石油輸出國組織成員國(OPEC)，雖然沒有點名，但矛頭直至阿聯酋。據國際能源機構(IEA)數字顯示，阿聯酋只達減產承諾的10%。

除阿聯酋產量超標引起關注外，外電統計顯示，伊拉克9月首15天的原油出口達每日326萬桶，較上月平均高出8%，顯示該國減產進度進一步落後目標。

至於減產聯盟OPEC+會上發表聲明，稱一些國家的疫症個案上升，擔心對經濟和石油需求復甦構成影響。

美國早段，紐約期油倒升1.82%至每桶40.89美元，布蘭特期油亦掉頭漲2.01%至43.07美元。

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