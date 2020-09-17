百德國際披露遭證監處分非執董仍留任

百德董事會已考慮有關證監會針對冼氏的處分，並認為他能夠表現出與彼擔任非執董的職位相稱的能力水平，並能繼續為集團未來策略發展作出貢獻；及以上事件並無對冼氏擔任董事的品格或操守上產生負面影響。因此，董事會相信，由冼氏繼續擔任非執董將屬恰當，且以上事件不會對集團業務營運及財務狀況造成任何重大影響。

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