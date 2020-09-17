【財經評論】美經濟深陷窮途　資產泡沫難續命

美國聯儲局會議一如市場預期維持利率不變，主席鮑威爾明言會維持利率不變，直至就業和通脹達到一定水平。變相放寬通脹目標底線，其實在揭露美國經濟已差到一個地步，就連聯儲局都無法掌握通脹的軌道，只有繼續發放寬鬆貨幣政策信號，以穩定市場預期。而在無限量寬的投資環境下，美國資產泡沫會繼續吹大，成為爆炸力難以估量的金融炸彈！

近次會議，聯儲局正式修訂貨幣政策框架，更新了通脹及就業前瞻指引，並將今年經濟增長預測從6月時的-6.5%上調至-3.7%，這充其量反映疫情相對受控，卻未有改變對經濟持續衰退的看法。事實上，根據聯儲局的利率預測，零息時代將持續至2023年，意味經濟2023年前都未達加息條件。對於這個訊息，該是樂觀還是悲觀，投資者應心中有數。

如今聯儲局將政策目標由穩定金融市場，過渡為設法刺激經濟增長。惟刻下美國對內尚未完全走出新冠疫情，總統大選前亦令政策方向不明朗，影響經濟復甦；對外，中美關係緊張，反制不斷升級，南海局勢在起微妙變化，種種因素皆不利長期投資。如是者，聯儲局無限放水對刺激實體經濟的效用打折，大量游資流往風險資產圖利，令資產泡沫白熱化。美股市值繼續膨脹，近月波動擴大正是警號。美國金融市場風險累積，已開始令全球投資者坐立不安。

未來美國政府得做得更多，如進一步增加基建、大幅減稅、增加社會津貼等等。不過，投資者都知道，低利率環境不見得就能令通脹重臨，海嘯後的十年就是最佳例證。聯儲局要配合政府策略，除了繼續加大貨幣供應和維持長期利率低企外，實施負利率政策的可能性並不能完全排除。

參考歐洲的經驗，負利率的效用似無還有，對央行而言是有招勝無招。問題是，負利率政策變相向銀行徵稅，當銀行考慮到經濟前景風險，說不定也是寧願向央行付費存放資金都不願放貸，那負利率便無法發揮刺激經濟的作用，反印證貨幣政策已屆黔驢技窮的境地，而代價是在耗損美元作為國際儲備貨幣的信用地位。

面對經濟缺乏動力、居民缺乏消費意欲，且購買力不斷下降等問題，看來美國貨幣和財政政策只有繼續走極端至走不下去為止，靠着資本泡沫「打腫臉充胖子」，寄望新經濟能創造奇迹。可隨着貿易和財政雙赤字日趨嚴重，將長期利淡美元。在這個世紀泡沫爆破之前，也許資金也別無選擇，繼續追逐資產升值，就看誰能笑到最後！

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020