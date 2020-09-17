甲骨文傳就TikTok交易新條款與美財政部達成共識

美國總統特朗普上月頒布行政命令，要求中國科企字節跳動於本周日(20日)前，出售影音社交應用程式TikTok的美國業務。外媒引述知情人士透露，美國財政部、字節跳動和甲骨文(Oracle)已經就甲骨文收購TikTok美國業務股權的交易條款達成了初步共識。

美國財政部據報於周三發給字節跳動修改後的條款，該公司與甲骨文均接受了該些條款，而兩家公司都認為有關的修改解決了該交易涉及國家安全問題的關注。

字節跳動正希望美國批准其與甲骨文的交易，這將使字節跳動保留TikTok多數股權。不過，特朗普對該交易擁有最終決定權，故他仍可能否決該交易。

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