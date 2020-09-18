東方日報B1：全球繼續超低息　美料延至2023年

聯儲局議息後宣布維持聯邦基金利率於0至0.25厘，並預期最少2023年底前不會加息。聯儲局未來數年不加息勢紓緩其他央行的壓力，加上新冠肺炎對全球各地經濟構成衝擊，全球央行勢維持超低利率，同日議息的巴西、日本、印尼央行和英倫銀行均維持利率於紀錄低位不變，市場更料部分央行或需要加碼放水。

聯儲局最新利率預測顯示，十七名聯邦公開市場委員會成員一致預期維持貼近零息最少直至明年底，首次涵蓋的2023年利率預測顯示，十三名成員預期利率繼續維持貼近零。

配合上月在Jackson Hole央行年會上公布的新政策框架，當局修訂前瞻指引，明言會推動通脹達到略高於2%一段時間，以及長期通脹預期維持2%水平，並預料會維持寬鬆幣策直至達到這些目標。

聯儲局主席鮑威爾形容，這是強而有力的指引，展現當局的信心和決心。聯儲局前經濟師、現任職研究機構Cornerstone Macro的Roberto Perli稱，當局為加息設立了非常高的門檻。

按當局最新經濟預測，大部分官員料利率未來三年維持貼近零息，即使屆時通脹料升至2%及失業率料降至約4%。相比之下，回顧當局於2015年底恢復加息時，當時官員預期年底失業率約為5%，核心通脹則料為1.3%，且之後三年都不會達到2%。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享指，對上一次利率由近乎零息水平到再次加息，歷時五至六年，雖然當年處於更惡劣的次按危機下，但今年疫症爆發拖垮經濟，故聯儲局只能考慮將息率控制在低位，維持目前利率水平至少三年是「冇走雞」、毫無懸念的事。

除此以外，聯儲局指最少會以現時步伐增持國債和機構按揭抵押證券。當局現時每月買債1,200億美元，當中800億美元為美債，400億美元為按證。鮑威爾稱，考慮到經濟和金融環境，當前買債步伐合適，但有需要時會調整。

雖然官員將今年經濟收縮幅度預測，由6月時的6.5%調整為3.7%，並降年底失業率預測，但鮑威爾稱前景不明朗，國會需要增加財政刺激措施。

事實上，不單止聯儲局，各地央行似乎都不急於加息。日本央行周四維持基準利率負0.1厘和十年期債息目標約零水平，行長黑田東彥稱，會與新首相菅義偉政府合作，追求2%通脹的目標沒有改變。巴西和印尼分別維持主要利率於2厘和4厘，巴西央行暗示利率可見將來維持紀錄低位。

英倫銀行維持利率0.1厘和購債規模7,450億英鎊。該行並指，在通脹目標取得顯著進展前不會收緊幣策，並提到經濟前景仍不明朗，失業率或長時間維持高企，會檢討可行的政策行動，會上亦討論過負利率的效用。

除疫情外，英國還受到脫歐等問題困擾，經濟師料該行可能於11月加碼買債500億英鎊；一旦貿易談判失敗，美銀和摩根士丹利預期該行明年勢實施負利率。

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