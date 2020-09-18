歐股收市受壓　IG Group升逾6%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,049點，跌28點或0.47%；法國CAC指數收報5,039點，跌34點或0.69%；德國DAX指數收報13,208點，跌47點或0.36%。

英國服務零售商Next上調業績指引，股價全日升4.15%。

差價合約交易商IG Group股價飆升逾6%，此前集團公布首季收入飆升。

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