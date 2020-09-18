紐約期金收挫逾1%　美匯指數回落

國際金價周四(17日)回落，紐約12月期金收報每安士1,949.9美元，跌近1.1%。美匯指數報92.98，跌0.25%。

TD Securities大宗商品策略主管Bart Melek表示，雖然美國聯儲局維持鴿派立場，但金市並未反映足夠的鴿派取態。他續說，令人擔憂的是，如果沒有更多的量化寬鬆政策，黃金的動能可能會減少。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中表示很多人希望聯儲局釋出更多如何在未來數月遏制通脹的訊號。他續說，更多黃金投資者正考慮趁金價調整時入市。

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