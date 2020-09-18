紐約期油收漲逾2%　企穩40美元關

國際油價周四(17日)上漲，紐約10月期油收報每桶40.97美元，升0.81美元或2.01%；布蘭特11月期油收報每桶43.3美元，升1.08美元或2.56%。

石油輸出國組織(OPEC)周四下調今年油市需求增長，主要考慮到印度及其他國家復甦步伐低於預期，並警告今年下半年油市風險持續升溫，整體風險傾向下行。

OPEC預期2020年全球原油需求為每日9,020萬桶，較上月預測低40萬桶，預測為按年下降950萬桶。

另外，OPEC及其盟國(合稱OPEC+)周四召開網上會議發表聲明，指「在現時環境下，JMMC(部長級聯合監測委員會)強調了積極主動和先發制人的重要性，並建議OPEC+成員國在必要時願意採取進一步必要的措施。」

該會議沒有宣布進一步減產，符合市場預期。

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