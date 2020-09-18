美股收市：道指跌130點　納指挫逾1%

美國聯儲局對經濟前景悲觀，加上有關疫苗開發進展的信息混亂，影響投資者情緒，美股周四(17日)受壓。道指收報27,901點，跌點130點或0.47%；標指收報3,357點，跌28點或0.84%；納指收報10,910點，跌140點或1.27%。

重磅科技股沽壓大，蘋果公司(Apple Inc.)全日跌1.6%；亞馬遜挫2.25%至3,008.73美元。此外，電動車生產商特斯拉(Tesla)收市下瀉4.15%。

周四聯儲局主席鮑威爾放了鴿派信號，但程度低於市場預期。當局對可以容忍多少程度的通脹超標、未來需要購買多少債券來實現這個目標等細節全都含糊其辭，只是在前瞻指引中提及接近零的利率可能維持到2023年。

美國勞工部公布，上周每周新申領失業救濟人數減少3.3萬人至86萬人，略高過預期85萬人，但前周持續申領救濟人數大減91.6萬人，至1,262.8萬人，低過預期1,300萬人。

對於後市，LGT Capital Partners認為，隨着經濟復甦及投資者過於審慎，相信股市仍將繼續向上。該行估計機構投資者手頭現金在五月時達2.85萬億美元紀錄，迄今只減少2,850億美元。

瑞信策略員認為現時科技股沒有泡沫，指納指目前市盈率為37倍，低於過去泡沫時介乎45至72倍，惟宜選擇性吸納，建議增持電訊設備股，因相對市盈率接近歷史低位，前景尤其強勁，

高盛報告指出，5大科企現時佔標指市值23%，投資者愈益尋找其他增長股，該行列舉21隻具增長潛力的股份，當中包括Intuitive Surgical、AutoDesk、Service Now、PayPal等。

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