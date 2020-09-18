騰訊再現危機？旗下遊戲投資傳遭美國國家安全審查

外國傳媒引述知情人士透露，美國特朗普政府要求遊戲公司提供與中國科技巨頭騰訊有關的數據安全協議的資料。

知情人士指，美國外國投資委員會(CFIUS)已經致函Epic Games Inc.、Riot Games等遊戲公司，要求提供處理美國個人數據的安全協議。騰訊是全球最大遊戲公司，其擁有總部位於洛杉磯的Riot，以及遊戲開發商Epic的40%股份。

CFIUS由美國財政部領導的委員會，前者負責調查外資收購美國企業對國家安全構成的風險。該委員會有權審核收購全部股權的交易和非控制性投資，並向總統做出阻止或取消交易的建議。該委員會也有權審查非自願報告的交易。

事實上，美國政府近期正加強對中國公司及其與美國公司關係的審查。特朗普在8月份對騰訊旗下WeChat發出禁令，預計美國商務部將於9月20日前後發布該些限制措施的實施範圍。

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