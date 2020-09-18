據報TikTok全球業務計劃一年內上市

外媒引述知情人士透露，TikTok母公司字節跳動與甲骨文擬成立的美國新公司打算在一年左右時間內進行首次公開招股(IPO)。

這家被美國財政部長姆紐欽稱為TikTok Global的新公司將是美國總統特朗普上月以國家安全為由而強制性進行交易的結果。

據報道，考慮到股權問題的憂慮，字節跳動計劃將TikTok全球業務組成新公司，並在美國的交易所上市；至於甲骨文(Oracle)將持有該公司約不多於20%股權，沃爾瑪亦將持有部分股權。

知情人士表示，美國財政部、字節跳動和甲骨文稍早前已就交易條款達成初步共識。

特朗普在8月份對TikTok發出禁令，預計美國商務部在本周日(20日)左右發布該些限制措施的實施範圍。

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