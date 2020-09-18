致富：投資與保險相輔相成

不少人往往在尋求財富增值時，卻忽略了同樣重要的財務保障。致富財富管理部總經理張德明以一位客戶的經歷，道出投資和保險應該相輔相成的道理。

他表示，在2005年認識一位約40歲的客戶，其銀行儲蓄戶口長期有200萬港元存款。儘管當時投資環境不俗，但他也無動於衷，沒有計劃要動用這筆資金。與他傾談後發現，原來他有一位好朋友早年因癌症病逝，病逝前花了龐大的醫療費用，使家人在財務和生活上陷入困境，這使他憂慮萬分，若自己也同樣患重病或不幸早逝，親人將頓時失去依靠，所以他選擇多留點錢以備不時之需。

張德明指，在2004至2005年初的時候，港元定存年利率有1.8厘已非常好，活期存息自然更低，而該名客戶屬於高收入的一群，理論上可作進取一點的投資。最後，該客戶聽取其建議，把每月收入的一小部分用於購買危疾、醫療、以及終身人壽儲蓄保險，即使其後不幸患病或身故，也不需動用原來在儲蓄戶口中的資金。與此同時，客戶把戶口內其中100萬元的資金，買入中港股票基金，持約兩年多後沽出，賺了50萬元。可以說，購買保險令該客戶可更安心地投資和生活，並能捕捉每個投資機遇，達到財富增值的效果。

保險屬於資產配置中最基本的保障層面，而需要多少保障額、支付多少保費，就要先清楚了解個人財務的需要。致富代理的多個保險計劃來自超過20間保險公司，定能為客戶籌劃切合個人需要的保險方案。