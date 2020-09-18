A股快報：聯想控股分拆聯泓新材於中小板作上市申請獲通過

聯泓新材尚待收取中國證監會的書面核准文件，且建議發行仍受限於若干先決條件。聯泓新材和建議發行的承銷商將與深交所進一步討論及確認聯泓新材的上市時間表，並相應刊發相關上市文件。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020