A股快報：聯想控股分拆聯泓新材於中小板作上市申請獲通過
2020年09月18日 06:52
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聯想控股(03396)公布，有關建議分拆其附屬聯泓新材料科技並於深圳證交所中小板作建議首發A股上市申請，已在周四(17日)召開的第十八屆發審委2020年第138次會議上獲得通過。審核結果已刊登在中國證監會的網站。
聯泓新材尚待收取中國證監會的書面核准文件，且建議發行仍受限於若干先決條件。聯泓新材和建議發行的承銷商將與深交所進一步討論及確認聯泓新材的上市時間表，並相應刊發相關上市文件。
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