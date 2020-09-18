中國汽車新零售獨立非執董被證監會處分

根據證監會於周三發出的公布，證監會因冼氏(其為一個持牌法團之前負責人員兼行政總裁)違反《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》及《適用於申請或繼續以保薦人和合規顧問身分行事的法團及認可財務機構的額外適當人選指引》而禁止他重投業界，為期20個月，由2020年9月15日至2022年5月14日止。

冼氏是負責監督執行該持牌法團於2017年作為保薦人的某項上市申請的保薦人主要人員。

證監會發現，冼氏沒有履行其作為該持牌法團的保薦人主要人員、負責人員兼高級管理人員的職責，原因是他沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度處理這項上市申請；勤勉盡責地監督其下屬執行該持牌法團的保薦人工作；及確保該持牌法團維持適當的操守標準。

董事會已考慮上述對冼氏的處分，並已考慮以下因素：冼氏已經在公司服務約7年，而董事會之其他成員對其作為獨立非執行董事履行其義務之表現及工作質素感到滿意；冼氏在上市公司之會計及財務管理以及擔任上市公司獨立非執行董事方面具有豐富經驗，使其能繼續為公司作出貢獻；及董事會並無發現任何有力證據顯示冼氏不具備與其董事職位相稱的品格、經驗及誠信，又或無法表現出與其相稱的能力水準。

因此，董事會認為，由冼氏繼續擔任獨立非執行董事並無不合適，而上述事件將不會對集團的業務運作和財務狀況產生任何重大影響。

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