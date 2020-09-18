沛嘉醫療指TaurusElite®臨床試驗完成全部患者入組

TaurusElite®與公司的核心產品一代TAVR裝置TaurusOne®相比較，其輸送器增加可回收的功能，使得術者在首次釋放位置不理想的情況下可對瓣膜進行回收，進一步提高產品的安全性。

公司於2019年12月啟動TaurusElite®的多中心臨床試驗。今年9月8日，TaurusElite®獲國家藥品監督管理局(NMPA)認定為「創新醫療器械」，因此符合資格使用快速審批流程。

在未來公司將會繼續推進當下正在進行的臨床研究項目，持續加強內部研發實力，且會在全 球範圍內尋找更深入的合作機會，以進一步加強加快其他管線產品的研究開發。

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