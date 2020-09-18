【股市估市】麥嘉嘉：港股缺乏方向　觀望味濃

美國聯儲局一如市場預料，聯邦基金利率保持在0至0.25厘之間，無變動，加息路徑點陣圖中顯示，預計利率將維持至2023年。聯儲局同時發表最新經濟預測，看法較六月時樂觀，預期今年國內生產總值(GDP)由6月時估計收縮6.5%，調整至收縮3.7%；失業率則由9.3%，調低至7.6%；年底的通脹率亦由0.8%，上調至1.2%。

美國經濟復甦預期強化，但無阻美元貶值，人民幣強勢持續，見十六個月高。港匯續強，新股接踵而至，帶動港元需求，港息大跌機會不大。港股缺乏明確方向，惟大市成交向下，觀望氣氛濃厚。

該公司首款搭載刀片電池的純電動車「漢」總訂單達3萬，漢EV達到605公里的續航里程，遠遠超過目前主流新能源汽車約400公里的續航能力，或成爆款車。

內地汽車行業未來走向是「雙循環+新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞迪獲納入中國汽車工業協會公布的第二批參與新能源汽車下鄉活動企業和車型名單。

此外，比亞迪有意將其半導體業務分拆上市，有助釋放公司價值，並推高估值。預期九月、十月的汽車行業傳統旺季，比亞迪股價調整將提供買入機會。

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

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