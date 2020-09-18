【市前重點睇】道指跌130點　金價靠穩

●美匯指數跌至92.97，離岸人民幣(CNH)企6.7537，港匯觸發7.75，美元兌日圓處104.72，歐元升上1.1856，英鎊報1.2979。金價報1,947美元。布油升至43.3美元，紐油高企41.05美元。道指期貨上升。

●港匯持續強勢，於紐約市尾段再觸發強方兌換保證，香港金融管理局沽出18.6億港元，全日累計沽出49.6億港元，銀行體系結餘在9月21日增加至2,159.17億港元。

●外媒引述知情人士透露，TikTok母公司字節跳動與甲骨文擬成立的美國新公司，打算在一年左右時間內進行首次公開招股(IPO)。

●外國傳媒引述知情人士透露，美國特朗普政府要求遊戲公司提供與中國科技巨頭騰訊有關的數據安全協議的資料。

●外媒報道，美國聯儲局正考慮把對銀行派息和股票回購的限制延長至2020年底，預期未來兩周內將決定是否延長限制。

●美國10年期國債孳息率跌0.82點子，報0.6887厘。

●港股ADR指數收報24,363點，升22點。

●即月恒生指數夜期收報24,423點，升89點，高水82點，成交18,829張。

●紐約10月期油收報每桶40.97美元，升0.81美元或2.01%；布蘭特11月期油收報每桶43.3美元，升1.08美元或2.56%。

●紐約12月期金收報每安士1,949.9美元，跌近1.1%。

●美國勞工部公布，上周每周新申領失業救濟人數減少3.3萬人至86萬人，略高過預期85萬人，但前周持續申領救濟人數大減91.6萬人，至1,262.8萬人，低過預期1,300萬人。

●【菅氏經濟學】黑田東彥稱會與新政府合作，日本央行勢延續寬鬆政策。

●英倫銀行維持基準利率0.1厘，討論負利率的效用。

●內地8個月對外非金融類直接投資額按年跌2.6%。

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