【股民熱話】滙豐尋底香港沉淪！命運相連如何翻身？

老實講，唔少老一輩股民，都係滙豐的長期捧場客，持倉不乏經歷了三代人。可如今手持滙豐，沒有股息收，兼且看着股價如墮無底深潭，真的睇到「心都實埋」！當濃厚的情意結遇着殘酷的現實，去與留，確是困難決定！

有股民慨嘆，望着滙豐股價，感覺如看見影照着香港經濟沉淪的一面鏡子！昔日滙豐，是港股股王，憑着全球化策略，國際業務規模不斷擴張，食盡全球經濟增長機遇。至這些年歐洲經濟不景、美國經濟停滯，中、港業務支撐着集團盈利半邊天。可到了近兩年，中美開打貿易戰，反全球化成新風向，國際金融機構的身份反而當災，加上香港處於中美之爭的夾縫中，以滙豐的業務覆蓋，屬容易牽涉入中美之間互相制裁行動的「高危群」，致使大小投資者都求去，股價一沉不起。

同一時間，昔日香港擔當外資進入中國的「中介人」角色，金融業起飛，作為亞洲四小龍風光一時。可這些年面對中國經濟快速發展，內地城市崛起，區域競爭加劇；更甚是港府管治水平長期差劣，百事不成，人心散漫，尤其關乎民生的房策長期缺乏突破，關乎前途的產業戰略更加是得個講字，競爭力每況愈下。至近年面對中美之爭、中港矛盾、社會動盪多方衝擊，加上一場瘟疫「攞命」，旅遊、零售業無險可守，金融業靠中企來港上市苦撐。昔日憑「國際都會」食盡全球化好處的香港，如今卻成反全球化的受害者，國際都會似已不盡國際、降格做中國城市兼區域門戶，內部與周邊又是矛盾多多，總之如「豬八戒照鏡」，裏外不是人！困局不解，致使走資移民潮再現，經濟沉淪也是必然結果。

同樣曾經輝煌、獨當一面，如今卻如英雄落難。無論如何，兩者都需要來一次革新，始能走出低潮，重新出發。對滙豐，所指的應該是一次集團大重組，發展策略由全球化轉變為地區化、細分市場經營，以迎合世界潮流；至於香港，所指的自是要設法優化管治，合理梳理兩地關係，鞏固金融中心戰略地位，並根治掣肘發展的土地資源問題，重建和諧社會基礎。

別再問滙豐股價何時見底，跌市莫估底...

東網財經專欄作者 帥哥

過去股民熱話專欄關於滙豐控股的文章：

【股民熱話】滙豐被煞停派息 或預示更大危機…

【專家點評】滙豐是非纏身 應否繼續留守？

【股民熱話】滙豐小股東已屆最後逃生機會？

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