【專家點評】古勝：港鐵短線炒上落 有得諗？

受美股期指下挫及A股回軟拖累，港股昨一度跌475點，下試24,200點水平，收市跌幅收窄報24,340點，成交金額增至1,176億元。大市似乎又要重複早前區間上落的節奏，下方支持位24,200點，上方阻力則是25,500點。

港鐵近日技術走勢轉好，昨升近2%收報40.45元，短線阻力在42至43元，未來若配合成交升穿該阻力位，有望出現較大的反彈動力。但話說回頭，若然在43元前行人止步，可待其回調至39元再分注收集，短炒上落。

東網財經專欄作者 古勝

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