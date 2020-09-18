【專家點評】古勝：港鐵短線炒上落 有得諗？
2020年09月18日 08:15
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受美股期指下挫及A股回軟拖累，港股昨一度跌475點，下試24,200點水平，收市跌幅收窄報24,340點，成交金額增至1,176億元。大市似乎又要重複早前區間上落的節奏，下方支持位24,200點，上方阻力則是25,500點。
大市暫時冇方向，炒落後股有冇得諗？其中一隻落後藍籌是港鐵公司(00066)。先講大行點睇，瑞銀指公司將有三個商場開幕，投資物業組合的樓面面積升約5成，帶動2020至2025年租金收入年複合增長7%，抵銷租金下調壓力；另受惠大圍、何文田及黃竹坑等項目，料未來5年物業發展盈利合計560億元，料公司2021至2025年盈利將升至平均每年220億元，將評級升至「買入」，目標價升至50.2元。
港鐵近日技術走勢轉好，昨升近2%收報40.45元，短線阻力在42至43元，未來若配合成交升穿該阻力位，有望出現較大的反彈動力。但話說回頭，若然在43元前行人止步，可待其回調至39元再分注收集，短炒上落。
東網財經專欄作者 古勝
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