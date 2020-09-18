【專家點評】鄧建初：新股熱潮何時了？螞蟻集團屬尾班車

新股熱火朝天，不少由暗盤開始已經錄得可觀升幅。狂蜂浪蝶，不請自來。坊間及網上，熱烈討論的，都是哪隻新股抽得過。全城躍動，加上名牌保薦人、包銷商團隊的明星效應，營造出非抽不可的效果。

抽新股借孖展是有局限性的，因太多人參與認購，而資金供應有限，去到一定程度已是借無可借。眾多股民望門興嘆，部分惟有用現金抽。農夫山泉在部分人想做孖展、卻無法借到的情況下錄得超過6,000億元凍資，可想而知股民的參與程度是何等熱烈。初哥有一位親戚，借不到孖展，我說可放30元成本抽吧！他落飛的區域中籤率不夠三成，竟然獲派一手，賺了約3,600元，開心不已。他從前是用現金抽新股的，可惜經常抽不中，後來我建議他借孖展抽，父母妻子都開戶口一起做，僥倖的每次都抽中。最經典的一次，五成中籤率，竟四個人全部皆中了一手，並在接近最高位沽出，每人賺了萬餘元，歡天喜地去了泰國旅遊。自此經常抽中，原因是用了「人多好辦事」的策略。

眾多股民經常犯的錯誤，就是用上次反射理論來認購新股。有一位經紀錯過了認購輝山乳業，眼見上市時勁升，接著來一隻業績較遜的同類股，便急不及待入飛，果然中了，不過是中了伏。從此對抽新股起了戒心，「一朝被蛇咬、三年怕草繩」，再也鼓不起勇氣去玩這遊戲。然而，近期受不住別人贏錢、自己無份的滋味，終於鼓起勇氣再度下海，可惜因落現金飛，屢抽不中。至此境況，根據我多年的經驗，往後抽新股定要小心行事，初哥相信螞蟻集團應是今年抽新股的最高峰期，暫時仍未到危險時間。

還有一隻是過往保薦紀錄良好的保薦人公司，包銷一隻細眉細眼股仔，怎知掛牌竟跌到一仆一碌。原因初哥在此不便說了，所以現在的新股，定要想清楚，及注意注碼的風險為上。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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