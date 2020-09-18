【專家點評】鄧建初：新股熱潮何時了？螞蟻集團屬尾班車
2020年09月18日 08:30
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新股熱火朝天，不少由暗盤開始已經錄得可觀升幅。狂蜂浪蝶，不請自來。坊間及網上，熱烈討論的，都是哪隻新股抽得過。全城躍動，加上名牌保薦人、包銷商團隊的明星效應，營造出非抽不可的效果。
初哥早前曾講及，近期有不少過往全無興趣參與此類新股遊戲的股民也落場想分一杯羹，甚至大借孖展，以求分多一點。僧多粥少，各人分得的股數少得可憐。幸而利息尚算低迷(相對往日而言)，只要股價升得勁，補回利息支出之餘，尚有不俗利潤。按農夫山泉(09633)的中籤結果，抽150手(即30000股共約65萬元)，亦只能穩獲一手，以利息2.68％計算，10日息(歷史上罕有利息最長期)，共約430元，假使手續費30元，每股成本價23.8元，掛牌當日最高39.8元，最低曾見31元，獲利平均約1,500至3,200元不等。即是用約65,000元可獲利2.3%至到4.9%，在這種上衝下洗的大市中，避免虧損而有錢賺算是不過不失。
抽新股借孖展是有局限性的，因太多人參與認購，而資金供應有限，去到一定程度已是借無可借。眾多股民望門興嘆，部分惟有用現金抽。農夫山泉在部分人想做孖展、卻無法借到的情況下錄得超過6,000億元凍資，可想而知股民的參與程度是何等熱烈。初哥有一位親戚，借不到孖展，我說可放30元成本抽吧！他落飛的區域中籤率不夠三成，竟然獲派一手，賺了約3,600元，開心不已。他從前是用現金抽新股的，可惜經常抽不中，後來我建議他借孖展抽，父母妻子都開戶口一起做，僥倖的每次都抽中。最經典的一次，五成中籤率，竟四個人全部皆中了一手，並在接近最高位沽出，每人賺了萬餘元，歡天喜地去了泰國旅遊。自此經常抽中，原因是用了「人多好辦事」的策略。
雖然抽新股表面上是容易賺錢的遊戲，但亦有機會中伏。熱情高漲之際，總有一盆冷水照頭淋。N年前，抽新股一路順風順水，晶片股中芯國際(00981)上市時，亦引來超額數百倍的認購，誰知一掛牌已跌破上市價，並潛水多年才返家鄉。
眾多股民經常犯的錯誤，就是用上次反射理論來認購新股。有一位經紀錯過了認購輝山乳業，眼見上市時勁升，接著來一隻業績較遜的同類股，便急不及待入飛，果然中了，不過是中了伏。從此對抽新股起了戒心，「一朝被蛇咬、三年怕草繩」，再也鼓不起勇氣去玩這遊戲。然而，近期受不住別人贏錢、自己無份的滋味，終於鼓起勇氣再度下海，可惜因落現金飛，屢抽不中。至此境況，根據我多年的經驗，往後抽新股定要小心行事，初哥相信螞蟻集團應是今年抽新股的最高峰期，暫時仍未到危險時間。
近期有一大一細新股上市，暗盤時段均迅即跌破上市價。大的一隻百勝中國(09987)是第二上市，雖然阿里巴巴(09988)、京東(09618)、網易珠玉在前，但散戶可能對此股認識較少，反應冷淡，不過由於對沖基金踴躍認購，仍然超額51倍。初哥推測是有基金持有美國掛牌的百勝中國，先行沽出手頭股票，然後迫使公司由原先的468元上限價，大幅降低定價至412元 ，一來一回便可賺了差價。是為一掛牌便跌破上市價的近期罕品。
還有一隻是過往保薦紀錄良好的保薦人公司，包銷一隻細眉細眼股仔，怎知掛牌竟跌到一仆一碌。原因初哥在此不便說了，所以現在的新股，定要想清楚，及注意注碼的風險為上。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)
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