【全球攬炒】日本8月核心CPI跌至近4年低位

日本8月份不包括生鮮食品的消費價格指數(CPI)按年跌0.4%，雖然符合預期，但為經過兩個月持平後再度下跌，並是2016年11月以來的低位；前值持平。

分析指出，8月份核心CPI凸顯出通縮的風險增加，以及央行和新首相菅義偉面對新冠肺炎疫情努力提振通脹所面臨的艱巨挑戰。而8月份核心CPI下跌主要由於政府將生活在東京的民眾排除在國內旅遊振興方案之外，致使住宿和飯店生意下滑。

事實上，在疫情與能源市場疲弱的情況下，日本政府鼓勵「出行」的折扣措施，給已經疲弱的消費價格增加下行壓力。分析預計，下一季度消費物價將進一步下跌，因為去年10月份開始消費稅上調2個百分點所產生的積極基數效應將消失。而日本政府正在計劃下個月將東京民眾納入國內旅遊方案中，此舉可能會增加支出，但會令通脹進一步受壓。

日本央行行長黑田東彥周四(17日)指出，不僅會監控價格趨勢，也包括就業，暗示如果失業增加通縮風險，央行將準備擴大刺激。

至於日本8月CPI按年跌0.2%，與預期相同，前值升0.3%。除生鮮食品及能源的CPI按年跌0.1%，符合預期，但為2017年3月以來首次下跌，前值升0.4%。

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