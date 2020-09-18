人行逆回購1700億人民幣
2020年09月18日 09:01
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（中新社圖片）
中國人民銀行公開市場進行1,100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作；600億元14天期逆回購操作，另有900億元逆回購到期，當日實現淨投放800億元。
本周人行累計開展4,800億元逆回購操作和6,000億元中期借貸便利(MLF)操作，因有6,200億元逆回購和2,000億元MLF到期，從全口徑看，央行本周實現淨投放2,600億元。
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