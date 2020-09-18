【港股開市】金融股撐市　騰訊受壓

道指期貨跌過百點，港股開市靠穩，恒生指數升40點，報24,381點；國企指數高開14點，報9,746點；科技指數升13點，報7,314點。

友邦保險及中資金融股撐市，友邦股價升1.2%報80港元。工商銀行及建設銀行升0.9%及0.7%；中國人壽及中國平安升0.7%及0.6%。另外，滙豐控股無起跌，企30.9元

騰訊跌1.3%，開市報520元。據報，美國政府要求遊戲公司提供與騰訊有關的數據安全協議的資料。其他大型科網股窄幅上落，阿里巴巴跌0.4%；美團點評無起跌；小米集團升0.7%。

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