A股快報：三大指數穩升 金融及水泥股有支持

內地股市靠穩，滬綜指及創業板指數均高開不足1點，分別報3,270點及2,558點；深成指高開10點或0.08%，至13,024點。

板塊方面，金融、有色金屬及水泥股穩升；而地產股偏軟，石油、鋼鐵及釀酒股跌0.1%至0.3%。

個股方面，康華生物高開11%。公司預期，首3季度實現淨利3.25億至3.55億元人民幣(下同)，按年增267.37%至301.28%。

航錦科技升停板，公司實控人變更為武漢國資委。

貴州茅台跌0.3%，其母公司茅台集團擬發行150億元公司債券，擬用於對貴州高速公路集團股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

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