人行：100億人民幣央行票據下周四在港投標
2020年09月18日 09:50
東網電視更多新聞短片
中國人民銀行宣布，央行6個月期人民幣央行票據將於下周四(24日)透過香港金管局的債務工具中央結算系統(CMU)進行投標，並於9月28日交收。
總值100億元人民幣(下同)的6個月期人民幣央行票據可供合資格的CMU成員以利率為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。該央行票據將以面值發行，於或最接近2021年3月29日的利息支付日到期。
該央行票據利率為央行票據投標確定的單一年息發行利率(即本央行票據投標中獲接納的最高中標利率)，票據於2021年3月29日派息，適用經修訂的下一個營業日慣例。
每項投標均須以50萬元或其整數倍數為單位，利率報價變動幅度為萬分之一(0.01%)，保留小數點後兩個位。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！