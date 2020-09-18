人行：100億人民幣央行票據下周四在港投標

中國人民銀行宣布，央行6個月期人民幣央行票據將於下周四(24日)透過香港金管局的債務工具中央結算系統(CMU)進行投標，並於9月28日交收。

總值100億元人民幣(下同)的6個月期人民幣央行票據可供合資格的CMU成員以利率為標的，通過中央結算系統債券投標平台進行競價投標。該央行票據將以面值發行，於或最接近2021年3月29日的利息支付日到期。

該央行票據利率為央行票據投標確定的單一年息發行利率(即本央行票據投標中獲接納的最高中標利率)，票據於2021年3月29日派息，適用經修訂的下一個營業日慣例。

每項投標均須以50萬元或其整數倍數為單位，利率報價變動幅度為萬分之一(0.01%)，保留小數點後兩個位。

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