需求不斷！美國大豆出口創紀錄　逾半售予中國

美國農業部周四(17日)公布的數據顯示，在始於9月1日的作物年度中，美國的大豆未發貨銷量升至創紀錄的3,010萬噸，其中一半以上是對中國的大豆銷售，為有史以來最高。

作為今年年初與華盛頓達成的貿易協議的一部分，北京同意購買價值數以十億美元的美國農產品。

ED＆F Man Capital Markets Inc.駐芝加哥的全球穀物期貨負責人Charlie Sernatinger直言，「中國正在買光我們的大豆，還把目標再次瞄準巴西的新作物；他們的需求永無止境。」

此外，根據美國政府出口數據，中國購買了3.59萬噸美國豬肉，為4月以來的最大單周購買量。德國在野豬中發現非洲豬瘟病例之後，中國決定禁止從德國進口豬肉。

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