美國破產法庭批准GNC出售給中國哈藥集團

有關中國哈藥集團尋求收購美國保健品品牌健安喜(GNC)的交易，雖然遭受美國政客反對，不過外電報道，美國破產法庭已批准有關GNC以7.7億美元將其資產出售給最大股東和原始競標者哈藥集團的計劃。

瑞生國際律師事務所的GNC代理律師Caroline Reckler在周四(17日)的虛擬聽證會上表示，市場已經表態，而哈藥的出價是最高及最好的，比其他任何計劃都要好。該交易還要求在關閉業績不良門店的同時，接納1,400個零售網點，挽救數千個工作機會。

而該項交易還得到GNC門店業主和債權人的支持。據悉，是次出售還將向GNC的無抵押債權人提供450萬美元，作為全球和解協議的一部分，該些債權人支持是次出售。

美國佛羅里達州共和黨參議員魯比奧上周曾敦促美國外商投資審查委員會(CFIUS)審查哈藥擬收購GNC的交易，認為總部位於賓夕凡尼亞州匹茲堡的GNC保存數百萬美國顧客的健康數據，如被中國買家收購，有關數據恐落入中國政府手中。

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