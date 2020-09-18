歐盟施壓！Apple或被迫開放Apple Pay支付技術

據外電報道，歐盟正考慮推出新規定，將阻止移動設備製造商限制智能手機和智能手錶等其他設備中嵌入的近場通信技術(NFC)的使用。市場普遍解讀為針對蘋果公司(Apple Inc.)，因為目前只有iPhone及Apple Watch用戶可通過它內置的Apple Pay進行NFC技術支付。

事實上，不少銀行及其他競爭對手均希望，自己產品的應用程式亦能擁有同樣的支付功能，然而Apple不容許他們使用，故歐盟此舉被指為Apple或要向競爭對手開放Apple Pay。

NFC可處理無線信號，允許用戶不通過信用卡或借記卡，而使用自己的移動設備在商店終端上的設備上付款。

報道指出，歐盟將於下周發表報告，將作為一籃子政策建議的一部分，包括歐盟反壟斷部門6月發起一項競爭案的註腳，旨在評估Apple是否不公正地阻止其他供應商在其智能手機上使用「點擊支付(tap-and-go)」的功能。同時，歐盟委員會亦正研究如何加強對提供金融服務的科技公司的監管措施。

Apple過去曾指，開放支付技術予競爭對手，可能會增加欺詐及其他安全漏洞的風險。

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