港股格局：姚浩然指大市方向未明 小米值博率有限
2020年09月18日 10:34
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股三大指數低收，雖然近日有資金不斷流入港股市場，人民幣亦持續強勢，但對港股幫助不大，相信主要由於傳統股份仍然疲弱，新經濟股亦受累外圍氣氛轉差，拖累大市走勢。不過，若然外圍市況回穩，科技股亦有機會喘定，將有利港股止跌。他相信大市暫未見明顯方向，恒指在24,000點有頗強支持，上方阻力則在24,800至24,900點水平。
汽車股尤其是電動車概念股表現強勢，比亞迪股份(01211)更屢創新高。不過，姚認為電動車概念股有不少選擇，而比亞迪股價已累積不少升幅，需要有更亮麗的業績去支持，投資者宜設定止蝕位控制風險。
小米集團(01810)自有股東減持後，走勢明顯轉弱。雖然集團中線有意發展成中國版「蘋果公司」，但能否成功仍須時間觀望。由於其股價已累升不少，短期向上空間不大，值博率有限，建議待整固完成後出現突破，屆時再作考慮。
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