港股格局：姚浩然指大市方向未明　小米值博率有限

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股三大指數低收，雖然近日有資金不斷流入港股市場，人民幣亦持續強勢，但對港股幫助不大，相信主要由於傳統股份仍然疲弱，新經濟股亦受累外圍氣氛轉差，拖累大市走勢。不過，若然外圍市況回穩，科技股亦有機會喘定，將有利港股止跌。他相信大市暫未見明顯方向，恒指在24,000點有頗強支持，上方阻力則在24,800至24,900點水平。

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