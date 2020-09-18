港股格局：梁偉源料美方審查對騰訊影響不大

大華繼顯執行董事梁偉源表示，市場正在消化上述消息，騰訊早段股價與其ADR跌幅相若，但相信受影響的相關遊戲，佔騰訊整體遊戲業務收入比例不多，對騰訊未來盈利影響不大。

港股方面，他指近期恒指反彈力度較弱，原因是繼續受制於中美關係、A股未見太大上升動力、以及資金投入新股市場，二手市場缺乏新資金流入。他認為恒指暫時仍會在24,000至25,000點區間內維持上落。科技相關股份仍是投資者可候低吸納的首選。

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