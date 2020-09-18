港股格局：梁偉源料美方審查對騰訊影響不大
2020年09月18日 10:35
東網電視更多新聞短片
外媒引述知情人士指，美國外商投資審查委員會(CFIUS)已經致函Epic Games Inc.、Riot Games等遊戲公司，要求提供處理美國個人數據的安全協議。持有上述公司股權的騰訊控股(00700)周五早間一度跌逾3%，跌至510.5元，落後大市。
大華繼顯執行董事梁偉源表示，市場正在消化上述消息，騰訊早段股價與其ADR跌幅相若，但相信受影響的相關遊戲，佔騰訊整體遊戲業務收入比例不多，對騰訊未來盈利影響不大。
港股方面，他指近期恒指反彈力度較弱，原因是繼續受制於中美關係、A股未見太大上升動力、以及資金投入新股市場，二手市場缺乏新資金流入。他認為恒指暫時仍會在24,000至25,000點區間內維持上落。科技相關股份仍是投資者可候低吸納的首選。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！