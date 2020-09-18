俄羅斯能源部長：料全球石油需求明年次季才完全復甦

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)預期，全球石油需求要至2021年第二季才會完全復甦，而之前更為樂觀的預測是2021年第一季。

他稱，當前全球石油消耗量約為每日9,300萬桶，比危機前降低7%。而需求復甦有放緩風險，有必要進行監控以避免市場出現過剩情況。

他續指，目前需求超過供應約每日150萬至200萬桶，使庫存水平逐漸降低。8月份庫存下降約4,500萬桶，7月庫存下降3,400萬桶。如果趨勢繼續，則庫存可以恢復到5年平均值。然而，很大程度上取決於需求，以及全球經濟將如何復甦，各國將採取哪些措施來預防第二波新冠肺炎疫情。

石油輸出國組織和盟國(OPEC+)8月份每日減產780萬桶，減產履約率101%，7月份為95%。所有部長都確認遵守OPEC+協議，落後者確認計劃補償過剩產量。

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