美國銀行業回購股份限制令將到期　業界：已備妥銀彈

美國聯儲局周四(17日)表示，將在未來兩周(在9月底前)決定是否延長限制銀行派發股息及回購股份政策，這些限策措施原定於第三季結束後失效。美國銀行業已經準備好一旦聯儲局放行，將開始進行回購股份政策。

聯儲局在今年6月美國遭到新冠肺炎疫情打擊最嚴重的時候宣布，將銀行的派息限制在第二季的水平，並禁止所有銀行業的股份回購政策，直到第三季結束。聯儲局當時表示，根據一項分析顯示如果銀行不保留充足的資本，銀行業恐將面臨潛在風險。

摩根大通已經表示，只要聯儲局重新開放銀行業的回購政策，公司可能在第四季開始在市場買回購股份。

此外，聯儲局會周四還公布今年第二次的銀行業壓力測試。這次的壓力測試設定兩種假設情景，將檢視在美國執業的銀行其資產負債表健康程度。這也是聯儲局首度在一年內對銀行業進行兩波壓力測試，壓力測試將檢測銀行在失業率持續攀升下的可能變化。

聯儲局計劃在今年底前公布壓力測試結果，但並未透露結果是否會使銀行業有提升資本的需求。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020