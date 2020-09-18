【全球經貿戰】外電指特朗普的微信禁令恐被喊停

美國地方法官Laurel Beeler周四(17日) 在聽證會上表示，應美國WeChat用戶聯盟(WeChat Users Alliance)請求，她願意考慮頒發初步禁制令，因為總統特朗普的行政命令過於含糊不清，不過Beeler還未做出最終決定。

根據特朗普8月6日頒布的行政命令，美國民眾或企業禁止與WeChat和其母公司騰訊有生意往來，禁令於9月20日生效。特朗普政府更要求商務部要周日(20日)前擬定出禁止與WeChat中國母公司交易的細項。

美國司法部日前表示，企業或個人為了通訊需求下載WeChat，並不受這道禁令限制。

據美國WeChat用戶聯盟表示，特朗普的禁令會導致許多美國居民與他們在中國或美國的家人朋友失去聯繫管道。此外，許多商業和非營利組織、宗教集會等活動也需要使用WeChat運作，而且微信也會提供新聞資訊，該聯盟表示，WeChat 是中國人和華裔美國人生活中不可或缺的一部分，封殺WeChat猶如失去一隻手。

Beeler在聽證會上說：「我很同情那些受禁令影響的人們所產生的焦慮，WeChat是這些人唯一的通訊管道。」

代表 WeChat 用戶的律師Michael Bien表示，禁令還未生效前，部分用戶就已受到波及，因為堪薩斯大學本週表示將撤出學校電腦系統中的WeChat軟件。

代表政府的律師Michael Drezner則說，法官不應該因為行政命令模糊不清就喊停，因為政府會等到商務部擬定出禁令相關細節後才執行。

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