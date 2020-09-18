新冠肺炎：美疫情死得人多　保險業當災

標普全球市場智庫(S&P Global Market Intelligence)指出，隨着新冠肺炎疫情將人壽保險索賠額提高到更高水平，至少在過去的19年以來，美國人壽保險業在經歷了最大的死亡人數按年增長。

報告引述截至9月14日的數據，第二季度的死亡撫恤金為215.4億美元，同比增長18.2%。至少乃自2001年初以來未經通脹調整後的絕對死亡人數最高水平，這是標普編制季度法定財務數據首見的情況。

但是，某些其他支出的歷史性顯著下降足以抵銷與死亡撫恤金有關的拖累。壽險，年金以及事故和健康業務領域第二季度的整體福利支付下降了3.6%，這是由於殘疾，事故和健康福利的下降近來前所未有的。這些福利下降了17.1%，標誌着自2013年第三季度以來首次出現同比下降，這是至少自2002年初以來的最大跌幅。壽險合約的退保福利和提款下降了21.8%。第二季度同比下降，是自2009年第四季度以來的最大跌幅。

多家上市公司在第二季度財報電話會議指出，與疫情相關的死亡率至少在一定程度上對業績產生了負面影響。季度法定備案文件通常不提供按產品類別細分的福利支付性質的詳細資訊或評論，但是上市公司報告與私人實體公開披露的結合表明疫情發揮了重要作用。

報告引述紐約人壽保險公司(New York Life Insurance Co.)表示，索賠額增加，其中包括來自疫情的影響，導致其代理人壽和紐約人壽直接業務部門上半年的死亡撫恤金增加，與其全球債務發行計劃一起提交。國民人壽保險公司(National Life Insurance Co.)的母公司在其第二季度財務報告中將較高的保單收益歸因於「因疫情和某些大額案件要求而導致的死亡率降低，受益人較少」。在第二季度，由標普合併的國家人壽保險集團的死亡撫恤金同比增長了47.9%。

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