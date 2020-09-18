中汽協：首8月中國品牌乘用車銷售量按年跌21%
2020年09月18日 10:57
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（中新社圖片）
中國汽車工業協會公布，1至8月份中國品牌乘用車共銷售408.92萬輛，按年跌21.29%，佔乘用車銷售總量的36.23%，佔有率較去年同期下降2.72個百分點。
期內，德系、日系、美系、韓系和法系乘用車分別銷售285.03萬、268.73萬、105.65萬、42.79萬和3.13萬輛，分別佔乘用車銷售總量的25.25%、23.81%、9.36%、3.79%和0.28%。與去年同期相比，除日系外，其他外國品牌銷量降幅均超過10%。
此外，首8月汽車銷量排名前十位的企業依次是上汽、一汽、東風、北汽、廣汽、長安、吉利、長城、華晨和奇瑞。上述十家企業共銷售1,299.94萬輛，佔汽車銷售總量的89.34%。
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