【專家點評】李偉傑：恒大汽車擬回A股　中線睇好

恒大汽車專注於新能源汽車，通過整合全球資源，已在先進整車製造、3.0底盤架構、動力總成等領域擁有世界最頂尖技術，並在上海、廣州 等地布局世界最先進的智能製造基地。上月集團首期六款恒馳同時發布，據公司管理層透露恒馳將於明年下半年陸續量產。 此外，恒大汽車於本星期初以先舊後新方式配售1.77億股，予不少於六名承配人，成功引入承配人包括騰訊、雲峰基金、滴滴等巨頭作為股東，有望產生巨大的戰略協同效應，股價走勢上，中線依然樂觀。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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