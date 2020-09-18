【專家點評】李偉傑：恒大汽車擬回A股 中線睇好
2020年09月18日 11:02
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恒大汽車(00708)剛剛發通告，擬發行人民幣股份在上海科創板上市，意味着恒大汽車有望成為第一家科創板上市的新能源汽車企業。早在今年四月中國證監會下調了紅籌企業境內上市市值門檻，在原有的「不低於2,000億元人民幣」標準上新增一條，將市值200億元人民幣以上，且擁有自主研發、國際領先 技術，科技創新能力較強，同行業競爭中處於相對優勢地位的公司囊括其中，傳統車企亦擬回流A股，除可增加集資能力外，亦可為內地股民熟悉的品牌帶來投放機遇，政策紅利下估值亦有望得以提升，以早前成功回A股的晶片企業作參考，估值有望得以大幅提升。
恒大汽車專注於新能源汽車，通過整合全球資源，已在先進整車製造、3.0底盤架構、動力總成等領域擁有世界最頂尖技術，並在上海、廣州 等地布局世界最先進的智能製造基地。上月集團首期六款恒馳同時發布，據公司管理層透露恒馳將於明年下半年陸續量產。 此外，恒大汽車於本星期初以先舊後新方式配售1.77億股，予不少於六名承配人，成功引入承配人包括騰訊、雲峰基金、滴滴等巨頭作為股東，有望產生巨大的戰略協同效應，股價走勢上，中線依然樂觀。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)
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