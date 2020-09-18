SEMI：8月北美半導體設備出貨額年增32%　創今年新高

國際半導體產業協會(SEMI)公布最新出貨報告顯示，今年8月北美半導體設備製造商出貨金額為26.5億美元，較7月最終數據25.7億美元，按月增3%，較去年同期20億美元，按年亦升32.5%，創今年新高。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸稱，8月北美設備製造商銷售額表現突出，與去年同比呈強勁增長。儘管最新制裁禁令或帶給供應鏈不確定性，半導體設備市場需求仍維持增長。

SEMI所公布的出貨報告乃根據北美半導體設備製造商過去3個月的平均全球出貨金額之數值。

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