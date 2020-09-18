【高盛推介】資金積極流入騰訊阿里好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股在周三(16日)重上530港元水平後，周四(17日)跌約1.4%。周五(18日)早段繼續下跌，低開約1.3%後跌幅擴大至約3%，低見510.5元，落後大市。

有券商料騰訊在網上遊戲方面會持續增長，重上「買入」投資評級，目標價660元。英超賽會宣布，騰訊獲得今季英超中國轉播權，並與旗下騰訊體育簽署為期一年的協議。

觀察個股輪證資金流向，可見早前資金在騰訊反彈期間追捧認沽證，截至周四的5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,200萬元。而周四在騰訊回落之下，則見資金轉向沽出認沽證，並且部署好倉，錄得約3,490萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。當中認購證及牛證分別佔約2,890萬及600萬元。

阿里巴巴在周三重上270元水平後，周四跌約1.9%。周五早段繼續下跌。有報道指阿里在雲棲大會上，推出雲電腦「無影」及首款機器人「小蠻驢」。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金追捧好倉，當中認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約5,680萬元。牛證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,070萬元。而周四認購證及牛證則共錄得約2,130萬元資金流入，為當日第二多資金流流入的個股相關資產，僅次騰訊好倉。

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