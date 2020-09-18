中美科技戰：美封殺令前積極囤貨！傳華為晶片夠用至明年初

美國制裁中國科技巨企華為晶片供應於9月15日生效，包括台積電、三星電子以及SK海力士等供應廠商都宣布停止向華為供應晶片，或令華為未來在設計產品方面陷入無晶片可用的困境。不過，內媒引述消息報道，華為在禁令生效前積極囤貨，旨在達至在遭到美方封殺數年後，其儲備仍有晶片可用的情況。

消息指出，華為旗下海思半導體的庫存將繼續供應到明年初都沒問題。華為明年手機出貨量則是調整成5,000萬至7,000萬部。

分析認為，供應鏈目前對於華為的晶片庫存出現穩定，代表華為先前積極囤貨的政策奏效。有華為員工透露，他們的工作如常。

華為手機在今年第二季登上全球第一的寶座，至5,480萬部，擠下多年來的龍頭三星，但市調機構認為，該現象恐怕僅僅曇花一現，在美國發出的禁令生效後，外界預測華為手機的銷量將大幅下滑。據華為供應鏈表示，華為目前沒有B計劃，可能將受阻的智能手機生產轉向至汽車、面板IC驅動等領域，補足營運缺口。

華為消費者業務行政總裁余承東日前證實，台積電即將斷供「麒麟9000」5G晶片，集團旗艦手機Mate40手機將於今秋推出，搭載的「麒麟9000」晶片可能絕版。

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